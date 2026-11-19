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पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर उसके बैंक खाते में करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि फ्रीज करवाई गई है। वहीं, आरोपी की ओर से स्वास्थ्य विभाग को पहले ही करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपये लौटाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस अब घोटाले से जुड़े अन्य वित्तीय लेनदेन और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।यह मामला नागरिक अस्पताल में डीएनबी (डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड) डॉक्टरों के स्टाइपेंड भुगतान से जुड़ा है। आरोप है कि डॉक्टरों के स्टाइपेंड बिल तैयार करने और भुगतान की प्रक्रिया में हेराफेरी कर सरकारी राशि दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। अस्पताल की ओर से गठित जांच कमेटी ने बिलों में बदलाव और सरकारी धन के हस्तांतरण में अनियमितताएं पकड़ी थीं। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।पुलिस अब बैंक खातों के लेनदेन, दस्तावेजों और भुगतान प्रक्रिया की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इस घोटाले में किसी अन्य कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति की भी भूमिका थी या नहीं।