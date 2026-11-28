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अरोड़ा ने कहा कि 45 कार्य दिवसों से अधिक समय लगने पर मंजूरी स्वतः मिल जाएगी। पंजाब पवेलियन ने आईआईटीएफ 2026 में थीमैटिक प्रस्तुति श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। राज्य का औद्योगिक क्षेत्र लुधियाना के हौजरी, साइकिल और मंडी गोबिंदगढ़ के स्टील तक फैला है। इसमें अब 18.12 लाख पंजीकृत एमएसएमई शामिल हैं। टाटा स्टील, नेस्ले, पेप्सिको जैसी बड़ी वैश्विक कंपनियां राज्य में कारोबार स्थापित कर चुकी हैं। सरकार की फास्टट्रैक पंजाब डिजिटल सिंगल-विंडो प्रणाली 20 से अधिक विभागों की 300 से अधिक सेवाओं को एक लॉगिन के अधीन लाती है।भविष्य के उद्योग और रक्षा क्षेत्रपंजाब ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और एयरोस्पेस जैसे भविष्य के उद्योगों को विकसित कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी और खेल सामान भी इसमें शामिल हैं। रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में इन्वेस्ट पंजाब का एयरोस्पेस एंड डिफेंस एडवाइजरी फोरम सक्रिय है। यह फोरम एमएसएमई को बड़े खरीदारों से जोड़ रहा है। इस दौरान प्रसिद्ध पंजाबी गायक शिवजोत सिंह ने अपनी प्रस्तुति भी दी।