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-दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और यूपी की चार युवतियों को कराया रेस्क्यू, 15 हजार रुपये बरामदसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-5 में मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को बुद्धा इंटरनेशनल स्पा लाउंज पर छापा मारकर इस का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर के मैनेजर और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है, जबकि वहां मौजूद चार युवतियों को रेस्क्यू करवाया गया। पुलिस ने मौके से 15 हजार 200 रुपये नकद और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है।पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सेक्टर-5 स्थित स्पा सेंटर में मसाज पार्लर की आड़ में महिलाओं से देह व्यापार करवाया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच-1 और महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम बनाई गई। पुलिस ने पहले एक कर्मचारी को बोगस ग्राहक बनाकर 3000 रुपये देकर स्पा सेंटर में भेजा। वहां मैनेजर से बातचीत के दौरान देह व्यापार के लिए सौदा तय होने और पुलिसकर्मी से संकेत मिलने के बाद टीम ने अचानक छापा मार दिया।कार्रवाई के दौरान रिसेप्शन पर मौजूद मैनेजर प्रतीक नामदेव निवासी सतना (मध्य प्रदेश) और ग्राहक कुमार निगम निवासी मनीमाजरा, चंडीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पा सेंटर में मिली चार युवतियों को पुलिस ने रेस्क्यू कराया। इनमें दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की रहने वाली युवतियां शामिल हैं। पुलिस ने 15 हजार 200 रुपये बरामद किए, जिसमें बोगस ग्राहक को दिए गए 3 हजार रुपये भी शामिल थे। इसके अलावा कमरों की तलाशी के दौरान अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर-5 में इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध गतिविधि में स्पा सेंटर से जुड़े अन्य लोगों की भी कोई भूमिका थी या नहीं। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने स्पष्ट किया है कि स्पा सेंटर और मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार जैसी गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसे प्रतिष्ठानों पर औचक जांच और छापेमारी जारी रहेगी।