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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। पुलिसकर्मियों की शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को पंचकूला पुलिस लाइन में जनरल परेड आयोजित की गई। पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के फिट पुलिस विजन के तहत हुई परेड में अधिकारियों और जवानों ने मार्च पास्ट, ड्रिल और सामूहिक दौड़ के जरिए अपनी शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन किया। परेड कमांडर एसीपी राकेश ने सलामी ली।परेड के निरीक्षण के बाद एसीपी राकेश ने ईआरवी और राइडर कर्मियों को आपात सूचना मिलते ही कम से कम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने रात की ड्यूटी में रिफ्लेक्टर जैकेट पहनने और वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के साथ आमजन से विनम्र व्यवहार बनाए रखने पर भी जोर दिया।डीसीपी अमरिंदर सिंह ने कहा कि नियमित परेड से पुलिसकर्मियों में अनुशासन, फिटनेस और टीम भावना मजबूत होती है। पुलिस का उद्देश्य हर परिस्थिति में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।