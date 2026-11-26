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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। शहर के वार्डों में पार्कों और सड़कों के किनारे लगे हॉर्टीकल्चर वेस्ट के ढेर अब जल्द खत्म होंगे। नगर निगम ने फैसला लिया है कि हर वार्ड को हराभरा बनाने और हार्टीकल्चर वेस्ट के उठान को सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी हायर करेगा, जो एक साल के लिए वार्डों में अलग से एक-एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और जरूरी लेबर दी जाएगी। इसके लिए जल्द टेंडर बुलाया जाएगा।निगम के कमिश्नर विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि टेंडर प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। 10 दिसंबर तक योग्य एजेंसी का चयन किया जाएगा और उसके काम की मॉनिटरिंग भी होगी। पूरा साल एजेंसी के जरिए बागवानी वेस्ट की सफाई सुनिश्चित होगी।दरअसल, साफ-सफाई को लेकर सबसे बड़ी शिकायत हॉर्टीकल्चर वेस्ट की लिफ्टिंग को लेकर आ रही थी। पेड़ों की कटाई-छंटाई से लेकर हर दिन इससे निकलने वाला यह वेस्ट रोज उठता नहीं। नतीजा यह कि पार्कों के बाहर और सड़कों के किनारे जगह-जगह ढेर लगे रहते हैं। उसी ढेर पर लोग घर का कचरा भी फेंक जाते हैं और देखते ही देखते हॉर्टीकल्चर वेस्ट कचरे में बदल जाता है। हालांकि, पार्षदों ने लंबे समय से इस समस्या को उठाया था। उनका कहना था कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से पूरे वार्ड का काम समय पर नहीं हो पाता। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जाने में ही घंटों लग जाते हैं। ऐसे में रोजाना लिफ्टिंग संभव नहीं हो पाती। पार्षदों की इसी मांग पर निगम ने गहनता से विचार किया और अब हर वार्ड को अलग ट्रैक्टर-ट्रॉली देने का फैसला लिया है।बॉक्सरोजाना हॉर्टीकल्चर वेस्ट समय पर उठेगानिगम अधिकारियों के अनुसार सेवा-संकल्प योजना के तहत यह व्यवस्था की जा रही है। बीते अर्से से चल रहे सेवा-संकल्प कार्यक्रम से वार्डों में सफाई की हालत में सुधार हुआ है, लेकिन अब इसे और मजबूत किया जाएगा। नई ट्रैक्टर-ट्रॉली मिलने से हर वार्ड में रूट तय करके काम कराना आसान होगा। रोजाना कचरा उठेगा और हॉर्टीकल्चर वेस्ट भी समय पर उठेगा।सफाई व्यवस्था पर नजरनिगम का मानना है कि जब हर वार्ड को अपना अलग ट्रैक्टर-ट्रॉली और लेबर मिलेगा, तो सफाई व्यवस्था पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। शिकायतें भी कम होंगी। लोग भी अपने वार्ड के पार्षद से सीधे सवाल कर सकेंगे कि ट्रैक्टर-ट्रॉली कहां है और कचरा क्यों नहीं उठा। शहरवासियों को उम्मीद है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पार्कों के बाहर और सड़कों के किनारे लगे ढेरों से छुटकारा मिलेगा। साफ-सफाई में सुधार दिखेगा और शहर और साफ-सुथरा नजर आएगा।