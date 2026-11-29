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परगट ने आरोप लगाया था कि डबल इंजन की सरकारों में मेडिकल नशों का उत्पादन हो रहा है। सांपला ने इस आरोप को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी और नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध दवा निर्माण हो रहा है। नालागढ़ में अवैध दवा इकाई का पर्दाफाश होना गंभीर चिंता का विषय है।नशों का मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दोहरे मापदंड छोड़कर जवाबदेही तय करनी चाहिए। नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई में कोई राजनीतिक समझौता नहीं होना चाहिए।