नशे के मुद्दे पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार से जवाब मांगने का साहस दिखाएं परगट : सांपला
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:55 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:55 AM IST
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चंडीगढ़। पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजय सांपला ने परगट सिंह के बयान पर पलटवार किया है। सांपला ने कहा कि परगट दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले हिमाचल की सरकार से जवाब मांगें।
परगट ने आरोप लगाया था कि डबल इंजन की सरकारों में मेडिकल नशों का उत्पादन हो रहा है। सांपला ने इस आरोप को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी और नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध दवा निर्माण हो रहा है। नालागढ़ में अवैध दवा इकाई का पर्दाफाश होना गंभीर चिंता का विषय है।
नशों का मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दोहरे मापदंड छोड़कर जवाबदेही तय करनी चाहिए। नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई में कोई राजनीतिक समझौता नहीं होना चाहिए।
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परगट ने आरोप लगाया था कि डबल इंजन की सरकारों में मेडिकल नशों का उत्पादन हो रहा है। सांपला ने इस आरोप को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी और नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध दवा निर्माण हो रहा है। नालागढ़ में अवैध दवा इकाई का पर्दाफाश होना गंभीर चिंता का विषय है।
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नशों का मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दोहरे मापदंड छोड़कर जवाबदेही तय करनी चाहिए। नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई में कोई राजनीतिक समझौता नहीं होना चाहिए।
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