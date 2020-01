{"_id":"5e260c7b8ebc3e4b505549d0","slug":"no-direct-bus-facility-from-barwala-to-panchkula-and-chandigarh-pkl-office-news-pkl363813474","type":"story","status":"publish","title_hn":"No direct bus facility from Barwala to Panchkula and Chandigarh","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

बरवाला। एक तरफ तो सरकार की ओर से लोगों को बेहतर बस सुविधा देने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं कस्बा बरवाला में सरकार के ये दावे सिरे चढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि क्षेत्र के हजारों की तादाद में छात्र-छात्राएं व कर्मचारी पंचकूला, चंडीगढ़ जाते हैं लेकिन यहां से पर्याप्त बस सुविधा न होने से ये सभी छात्र-छात्राएं व कर्मचारी अपने शिक्षा संस्थानों व कार्यालयों में समय पर नहीं पहुंच पाते। इससे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बस स्टैंड पर बसों के इंतजार में खड़ी छात्रा निशा, काजल, शिवानी, सिमरन व छात्र विकास, सागर, अर्पण, सूरज, हर्ष, श्ेाखर तथा कर्मचारी सुरेन्द्र, मनीष, संजीव, विक्रम, गोलू, सोमपाल आदि ने बताया कि कस्बा बरवाला व क्षेत्र से हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं, कर्मचारी बरवाला बस स्टैंड से चंडीगढ़-पंचकूला आदि शहरों के लिए बस सुविधा लेे हैं लेकिन बसों की कमी के चलते इन्हें बस सुविधा नहीं मिल रही। उन्होंने बताया कि कस्बा बरवाला से पंचकूला के लिए सीधी कोई भी बस सुविधा नहीं है और जो बसें नारायणगढ़ व शहजादपुर से आती हैं वो पहले ही पीछे से पूरी तरह से भरी हुई होती हैं जिनके चालक बसों में जगह न होने के कारण उन बसों को बरवाला बस स्टैंड से पीछे ही रोककर सवारी उतार देते हैं और बरवाला बस स्टैंड पर बस के इंतजार में खड़ी सवारियां देखती रह जाती हैं।

लोग बोले- सुबह 8 से 9 के बीच लोकल बस शुरू करें

विद्यार्थियों ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से बसों के पास के पैसे पहले ही एडवांस में जमा करवा लिए जाते हैं लेकिन बस पास होने के बावजूद उन्हें बस सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है और उन्हें प्राइवेट बस, मैक्सी कैब आदि में अलग से किराया देकर जाना पड़ रहा है। वहीं कस्बे व क्षेत्र के कर्मचारियों का कहना है कि अगर प्राइवेट बस व मैक्सी कैब न हो तो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पहुंच ही नहीं सकते। कस्बे व क्षेत्र के लोगों ने विधानसभा स्पीकर व सरकार से सुबह 8 से 9 बजे के बीच में बरवाला से लोकल बस सुविधा शुरू करवाने की मांग की है।