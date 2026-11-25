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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-10 स्थित पारसमणि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार को श्री स्वामी रामा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसमें अग्रवाल सभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भाग लेकर भगवान श्रीराम का आशीर्वाद लिया। पाठ के बाद संकीर्तन और आरती की गई।इस अवसर पर मंदिर प्रधान सतीश चावला ने सभा के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें शॉल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज में संस्कार, सेवा और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं।कार्यक्रम में अग्रवाल सभा के प्रधान जगमोहन गर्ग, महासचिव मुकेश बंसल, सुभाष सिंगला, नवराज जिंदल, सतीश कुमार अग्रवाल, डॉ. राजेश बिंदल, राकेश गोयल, विकास भौजिया सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।