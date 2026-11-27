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लखनऊ, लुधियाना, अमृतसर और राजस्थान तक जुड़े नेटवर्क के तार, सात आरोपी गिरफ्तारएसआईटी की चार टीमें कर रहीं जांचपंचकूला। हर महीने 15 हजार रुपये वेतन देने का लालच देकर लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए गए। इन खातों को फर्मों के नाम पर चालू खाते के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सरकारी विभागों से जुड़ी रकम इन खातों में पहुंचाई जाती और वहां से कई अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। जांच में सामने आया है कि इस तरह खोले गए म्यूल खातों के जरिये एक करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया गया। पुलिस को आशंका है कि सरकारी धन को अलग-अलग खातों में घुमाकर निकालने के पीछे संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।सूत्रों के अनुसार, अब तक गिरफ्तार किए गए सात आरोपी इस नेटवर्क की शुरुआती कड़ी यानी पहली लेयर से जुड़े हैं। इनका काम लोगों को वेतन का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते और फर्में खुलवाना तथा खातों को आगे उपलब्ध कराना था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों में सरकारी रकम पहुंचाने और आगे ट्रांसफर करने की योजना किसने तैयार की थी। रकम निकालने और उसे ठिकाने लगाने वाले मुख्य लोगों तक पहुंचने के लिए बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल लेनदेन की जांच की जा रही है।लखनऊ, लुधियाना, अमृतसर और राजस्थान तक जुड़े तारजांच का दायरा अब हरियाणा से बाहर भी बढ़ गया है। पुलिस को इस नेटवर्क के तार लखनऊ, लुधियाना, अमृतसर और राजस्थान तक जुड़े होने के संकेत मिले हैं। एसआईटी इन स्थानों पर सक्रिय संदिग्धों की पहचान कर उनकी भूमिका की पड़ताल कर रही है। आशंका है कि गिरफ्तार आरोपियों के अलावा कई अन्य लोग भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। जांच में उनकी भूमिका सामने आने के बाद आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।सात आरोपी रिमांड पर, चार टीमें जोड़ रहीं लेनदेन की कड़ियांमामले में पुलिस सात आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले चुकी है। एसआईटी की चार टीमें अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं। इनमें बैंक खातों, फर्मों के दस्तावेजों, नेट बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजेक्शन की पड़ताल शामिल है। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि सरकारी खातों से निकली रकम सबसे पहले किन बैंक खातों में पहुंची, वहां से किन-किन खातों में भेजी गई और आखिर में रकम किसने निकाली। पुलिस का मानना है कि पहली लेयर के आरोपियों से पूछताछ और बैंकिंग लेनदेन की कड़ियां जुड़ने के बाद इस पूरे नेटवर्क के संचालकों और मास्टरमाइंड तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।