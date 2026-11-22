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संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। टीवी के लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में पंजाब को लेकर पूछे गए एक सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है। संगरूर के एडवोकेट इंद्रजीत अरोड़ा ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने सवाल को पंजाब की छवि खराब करने वाला बताते हुए आपत्ति जताई है।अरोड़ा के अनुसार, उनके एक क्लाइंट ने उन्हें केबीसी से संबंधित एक वीडियो दिखाया। इसमें अमिताभ बच्चन एक प्रतिभागी से 12.50 लाख रुपये के लिए 12वां सवाल पूछते दिखते हैं। सवाल था कि हाल ही में किस राज्य में अपराधी पुलिस थानों पर बम धमाके करने से नहीं डर रहे हैं। विकल्पों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल और पंजाब शामिल थे। वीडियो में पंजाब को सही जवाब बताया गया।एडवोकेट अरोड़ा का कहना है कि यह सामान्य ज्ञान का सवाल नहीं हो सकता। यह सीधे तौर पर प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने संबंधित वीडियो हटाने और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। 21 नवंबर को भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।एआई वीडियो का दावा :इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो को एआई से तैयार किया गया होने का दावा भी किया जा रहा है। अरोड़ा का कहना है कि इसकी वास्तविकता अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी के जवाब से स्पष्ट होगी। यदि वीडियो एआई से बनाया गया है तो इसे तैयार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।वायरल क्लिप पर संदेह :वायरल क्लिप को लेकर एक और दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि केबीसी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर तीन साल पहले प्रसारित एक एपिसोड में प्रतिभागी और अमिताभ बच्चन ने वही कपड़े पहने थे। उस एपिसोड में सवाल अलग था और प्रतिभागी को 12.50 लाख के बजाय 3.20 लाख रुपये मिले थे। इसी आधार पर वीडियो के साथ छेड़छाड़ या एआई के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है।