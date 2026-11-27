विज्ञापन

चंडीगढ़। पंजाब के खेल विभाग ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2026 के लिए चयन ट्रायल की तारीखें बदली हैं। ये ट्रायल अंडर-18 सॉफ्टबॉल और हॉकी टीमों के लिए हैं। खेल दिसंबर 2026 के दौरान तेलंगाना में आयोजित होंगे। पहले ये चयन ट्रायल 27 नवंबर को होने थे। अब ये 1 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल के स्थानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सॉफ्टबॉल (अंडर-18) के चयन ट्रायल पोलो ग्राउंड, पटियाला में होंगे। हॉकी (अंडर-18) के चयन ट्रायल सुरजीत हॉकी स्टेडियम जालंधर में आयोजित होंगे। विभाग ने इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि पर समय से पहुंचने की अपील की है।