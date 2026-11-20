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सैनी ने पंजाब सरकार की मुफ्त इलाज योजना पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मरीजों को घटिया गुणवत्ता के घुटनों के इंप्लांट लगाए गए जिससे उन्हें बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे करोड़ों रुपये के कथित भ्रष्टाचार का मामला बताया।भर्ती प्रक्रिया पर भी सैनी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पुलिस, स्वास्थ्य और आबकारी विभाग की भर्तियां अदालतों में अटकी हुई हैं। भर्ती प्रक्रिया में ऐसी गलतियां सामने आई हैं जिनमें पुरुष अभ्यर्थियों को महिला और महिला अभ्यर्थियों को पुरुष दर्शाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए पंजाबी भाषा की अनिवार्य परीक्षा में छूट दी गई। इससे पंजाब के युवाओं के हित प्रभावित हो रहे हैं।हरियाणा की योजनाओं का जिक्र करते हुए सैनी ने कहा कि वहां 3200 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है और 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है। उन्होंने पंजाब में नशामुक्ति और पारदर्शी भर्ती का वादा भी किया।रंगला पंजाब बनाने की क्षमता सिर्फ भाजपा में : ढिल्लोंपंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि हरियाणा में मारुति जैसे बड़े औद्योगिक निवेश आ रहे हैं जबकि पंजाब नशे, फिरौती, गैंगस्टरवाद और बढ़ते कर्ज की समस्या से जूझ रहा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब पर कर्ज का बोझ करीब पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ढिल्लों ने कहा कि जो कर्मचारी कभी आप सरकार के समर्थन में फूल बरसाते थे, आज वही सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने पंजाब को हाईवे, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए 17.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी है।