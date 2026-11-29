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पिंजौर। गांव घाटीवाला में चोरों ने दिनदहाड़े एक मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। वारदात के समय परिवार के सदस्य पूर्णिमा पूजन के लिए घर से बाहर गए हुए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी हर्ष रोहिला ने पुलिस को बताया कि 24 नवंबर को उनके पिता पंकज रोहिला और बड़ा भाई निखिल नौकरी पर गए थे। वह अपनी माता किरण रोहिला के साथ सुबह करीब 10 बजे राधेश्याम गौशाला में पूर्णिमा पूजन के लिए गए थे। घर पर उनकी बुजुर्ग दादी अकेली थीं, जो उस समय गली में धूप सेंक रही थीं। संवाद