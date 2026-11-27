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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन, आकस्मिक बिलों और कर्मचारियों के वेतन से संबंधित सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल में तैनात हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डाटा एंट्री ऑपरेटर राजेश मल्होत्रा और उसकी पत्नी सीमा रानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।खास बात यह है कि राजेश मल्होत्रा पहले से ही सिविल अस्पताल में डीएनबी स्टाइपेंड से जुड़े करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार है। अब उसके खिलाफ दूसरा मामला सामने आने के बाद पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। राजेश मल्होत्रा सिविल अस्पताल पंचकूला में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। आरोप है कि उसने रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन, कंटीजेंसी बिलों और कर्मचारियों के वेतन से संबंधित सरकारी राशि का दुरुपयोग किया। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर सेक्टर-7 में मामला दर्ज किया है। धोखाधड़ी की अवधि 1 जनवरी 2019 से 20 अक्तूबर 2026 तक बताई गई है।डीएनबी स्टाइपेंड से जुड़े करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में राजेश मल्होत्रा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। अब वेतन और आकस्मिक बिलों से संबंधित दूसरा मामला दर्ज होने के बाद पुलिस यह भी जांच कर रही है कि अस्पताल में अपने कार्यकाल के दौरान उसने कहीं अन्य वित्तीय अनियमितताओं या धोखाधड़ी की वारदातों को तो अंजाम नहीं दिया। पुलिस दोनों आरोपियों की भूमिका और सरकारी राशि के लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है।