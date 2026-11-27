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-पहली बार पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल, मोबाइल एप से आंकड़े दर्ज करेंगे प्रगणक-10 से 24 जनवरी तक पोर्टल पर मिलेगी स्व-गणना की सुविधामाई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। आपके घर में कितने सदस्य हैं, परिवार के लोगों की शैक्षणिक स्थिति क्या है, वे कौन-सी भाषा बोलते हैं और उनकी आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? ऐसे ही कई सवालों के जवाब अब जनगणना-2027 के दौरान देने होंगे। जनगणना के दूसरे चरण में प्रगणक घर-घर जाकर 40 सवालों के माध्यम से परिवारों से जानकारी जुटाएंगे। खास बात यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और आंकड़े मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दर्ज किए जाएंगे। पंचकूला में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या गणना होगी। इससे पहले 10 से 24 जनवरी तक लोग ऑनलाइन स्व-गणना भी कर सकेंगे।उपायुक्त एवं जिला के प्रमुख जनगणना अधिकारी सतपाल शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक में दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पंचकूला, नगर परिषद कालका और रायपुररानी के लिए नियुक्त चार्ज अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रगणकों और सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण के लिए तहसीलवार स्थान तय किए जाएं और समय रहते प्रशिक्षण पूरा करवाया जाए।25 जनवरी से घर-घर पहुंचेंगे कर्मचारीजनसंख्या गणना का काम 25 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद एक से पांच मार्च तक पुनरीक्षण दौर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जुटाए गए आंकड़ों की जांच और जरूरी सुधार किए जाएंगे। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी समय पर लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि गणना का काम प्रभावित न हो।ऑनलाइन भी दे सकेंगे परिवार की जानकारीजनगणना में नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा भी दी जाएगी। इसके तहत 10 से 24 जनवरी तक https://se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर लोग अपने परिवार का विवरण खुद दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की प्रक्रिया पूरी करेंगे।जनगणना की प्रश्नावली में कुल 40 सवाल शामिल होंगे। इनके माध्यम से जनसांख्यिकीय, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ भाषा और प्रवास से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। उपायुक्त ने अधिकारियों को कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और तैयारियों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।आपकी जानकारी रहेगी गोपनीयउपायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वे स्व-गणना सुविधा का लाभ उठाएं और प्रगणकों को सही व पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान दी गई जानकारी जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में नगराधीश एवं उप प्रमुख जनगणना अधिकारी जागृति, ईओ नगर परिषद कालका देवेंद्र कुमार, तहसीलदार पंचकूला सुरेश कुमार, जिला जनगणना समन्वयक मधु यादव, जिला जनगणना इंचार्ज सुनील जाखड़ सहित विभिन्न तहसीलों के चार्ज अधिकारी मौजूद रहे।