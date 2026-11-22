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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में पंचकूला की सीबीआई विशेष अदालत ने तीन गवाहों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते समय इन गवाहों की पहचान गोपनीय रखने के लिए नाम सीलबंद लिफाफे में दिए थे। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी और सरकारी वकील की ओर से लिफाफा खोलने पर आपत्ति नहीं जताई गई। इसके बाद अदालत ने तीनों गवाहों के नाम चार्जशीट के साथ संलग्न गवाहों की सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। बचाव पक्ष के वकीलों को भी ये नाम देखने की अनुमति दी गई।वहीं, मामले के 29 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति अभी अदालत में नहीं पहुंची है। इनमें मुख्य आरोपी रिभव ऋषि, विक्रम वाधवा, आरके सिंह और प्रदीप कुमार शामिल हैं। अदालत ने अभियोजन मंजूरी का इंतजार करते हुए अगली सुनवाई 23 दिसंबर तय की है।सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया, जबकि जमानत पर चल रहे अमित दीवान और राजेश सांगवान अदालत में उपस्थित हुए। कुछ आरोपियों के वकीलों को चार्जशीट, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियां भी उपलब्ध करवाई गईं। अदालत ने सीबीआई को राजेश सांगवान के संबंध में जांच की स्थिति रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करने के निर्देश दिए हैं।