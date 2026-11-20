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ओंकार नाथ की ओर से दायर जनहित याचिका में योजना की पात्रता संबंधी शर्तों को चुनौती दी गई है। दो अप्रैल 2026 को अधिसूचित इस योजना के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने हैं।योजना के नियमों के अनुसार नियमित और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लाभ से बाहर रखा गया है। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी को योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं, इस पर अब हाईकोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अधिसूचना में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के सेवारत जीवनसाथियों को स्पष्ट रूप से अपात्र बताया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पंजाब का पंजीकृत मतदाता होना और आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र जैसी शर्तें भी रखी गई हैं।इससे पहले हाईकोर्ट योजना के लिए पंजाब का मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य करने का उद्देश्य स्पष्ट करने को कह चुका है। याचिकाकर्ता ने इस शर्त पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे योजना की पात्रता सीमित हो सकती है।वहीं, डॉ. आंबेडकर वर्कर्स यूनियन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट निर्माण श्रमिकों के कल्याण कोष से योजना के लिए धन जारी करने पर रोक लगा चुका है। अदालत ने सवाल उठाया था कि जब योजना केवल निर्माण श्रमिकों के लिए नहीं है तो श्रमिकों के कल्याण के लिए एकत्र धन का इस्तेमाल सामान्य योजना पर कैसे किया जा सकता है।नवंबर में पंजाब सरकार ने 1,597 सेवारत और सेवानिवृत्त महिला सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ लेने के मामले में अपात्र बताते हुए उनसे 50 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूलने के निर्देश दिए थे। संबंधित विभागों को कर्मचारियों से जवाब लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था।