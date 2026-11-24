विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि चार महीनों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें राज्य सरकार संदर्भ अदालत के सामने जरूरी साक्ष्य पेश करने में विफल रही। अदालत ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को आदेश की प्रति पंजाब के मुख्य सचिव और प्रधान/अतिरिक्त मुख्य सचिव (कानून एवं न्याय) को भेजने का निर्देश दिया है ताकि सरकार के शीर्ष अधिकारी इस मामले पर ध्यान दें।हाईकोर्ट 55 याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था। ये याचिकाएं रोपड़ की संदर्भ अदालत और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के मुआवजे संबंधी फैसलों के खिलाफ दाखिल की गई थीं। मामला रोपड़ बाईपास के निर्माण के लिए नौ गांवों की जमीन अधिग्रहित करने से जुड़ा है। जमीन मालिकों ने निर्धारित मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की थी जबकि सरकार इसका विरोध कर रही थी।अदालत ने मुआवजा तय करने के लिए इस्तेमाल किए गए बिक्री विलेखों की जांच में भी गंभीर खामियां पाईं। जस्टिस बंसल ने कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने से कुछ महीने पहले छोटे भूखंडों की खरीद-फरोख्त के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं लेकिन अधिकारी उनकी वास्तविकता जांचने का प्रयास तक नहीं करते। जमीन का बाजार मूल्य तय करने से पहले ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता परखना जरूरी है।जस्टिस बंसल ने कहा कि इन मामलों से जुड़े अधिकारी बेहद लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश की प्रति पंजाब के मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया है।