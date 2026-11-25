विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रायपुररानी। क्षेत्र में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न गांवों के गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही और संगत ने माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया।क्षेत्र के मानकटाबरा, डाकरा साहिब, शाहपुर, गुरुद्वारा शेखा वाला, गुरुद्वारा किला साहिब सहित अन्य गांवों के गुरुद्वारों में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर पाठ-पूजा और लंगर की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारों में पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके साथ ही संगत के लिए लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।इस अवसर पर गुरुद्वारों में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद करते हुए लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने तथा आपसी भाईचारे, प्रेम, समानता और मानव सेवा की भावना को अपनाने का संदेश दिया।क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रकाश पर्व को लेकर संगत में विशेष उत्साह देखने को मिला।