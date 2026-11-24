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कर्मचंदपंचकूला। सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में पांच दिन से चली आ रही हड़ताल समाप्त होने के बाद सोमवार को हालात सामान्य हो गए। हड़ताल खत्म होने की खबर मिलते ही मरीजों ने अस्पताल पहुंचना शुरू कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने भी युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर बंद पड़े वार्डों को खोल दिया। पांच दिनों से फैली गंदगी को साफ कर अस्पताल को फिर से मरीजों के लिए तैयार किया गया।सुबह से ही अस्पताल में चहल-पहल लौट आई। ओपीडी में मरीजों की जांच शुरू हुई तो लैब में रक्त के नमूने देने के लिए कतारें लग गईं। इमरजेंसी में नर्सों ने मरीजों की जांच की। लंबे समय से इलाज के लिए भटक रहे मरीजों ने राहत की सांस ली।खुले बंद वार्ड, शुरू हुई भर्तीहड़ताल के दौरान बंद किए गए वार्डों को सोमवार को खोल दिया गया। मेडिसिन वार्ड में 20 मरीजों की एंट्री हुई। नर्सिंग स्टाफ ने मरीजों की जांच कर उनका इलाज शुरू किया। साइकेट्रिक वार्ड में भी हालात सामान्य हुए। दोपहर 1 बजे तक यहां 12 मरीज दाखिल किए गए। प्राइवेट वार्ड की विशेष सफाई कराने के बाद वहां भी एक मरीज को भर्ती किया गया।वार्डमैन और अतिरिक्त स्टाफ ने संभाली सफाईपिछले पांच दिनों से अस्पताल में फैली गंदगी को साफ करने के लिए वार्डमैन के साथ अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाए गए। सीढ़ियां, रैंप, लिफ्टें, बरामदे और कमरों की गहन सफाई की गई। लैब, ओपीडी और इमरजेंसी को भी पूरी तरह साफ किया गया। सफाई के बाद ही मरीजों को वार्डों में भर्ती किया गया।अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अब सभी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं मरीजों और उनके परिजनों ने भी उम्मीद जताई है कि अब अस्पताल में हड़ताल जैसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी और इलाज सुचारु रूप से चलता रहेगा।