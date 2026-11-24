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संवाद न्यूज एजेंसीरायपुररानी। नेशनल हाईवे-7 पर गांव टाबर कट के पास कार की टक्कर से स्कूटी सवार 66 वर्षीय राजेंद्र ठाकुर निवासी लोअर समरहिल शिमला की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के बेटे नीरज ठाकुर की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नीरज ने पुलिस को बताया कि 21 नवंबर को वह अपने पिता के साथ रायपुररानी में रिश्तेदारी में आयोजित माता के जागरण में आया था। अगले दिन दोपहर करीब एक बजे उसके पिता टीवीएस एनटॉर्क स्कूटी पर बरवाला सामान खरीदने जा रहे थे। वह अपनी गाड़ी में उनके पीछे चल रहा था।दोपहर करीब 1:30 बजे टाबर कट से आगे पुल के पास बरवाला की ओर से आ रही सिल्वर रंग की स्विफ्ट कार ने उसके पिता की स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में राजेंद्र ठाकुर के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें एंबुलेंस से सामान्य अस्पताल रायपुररानी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।नीरज के अनुसार कार का नंबर एचआर-54-एफ-5707 है। हादसे के बाद चालक कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।