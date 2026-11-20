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जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने यह आदेश दिया। अदालत ने पाया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आवश्यक तत्व प्राथमिकी में नहीं मिलते। शिकायतकर्ता की शादी अप्रैल 2024 में हुई थी। विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल 2026 को उसकी पत्नी के भाई और चचेरे भाई ने उसे धमकी दी। इस घटना के बाद उसके पिता मानसिक तनाव में आ गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली।एफआईआर और समझौता :20 अप्रैल 2026 को बहू और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में 7 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। अमृतसर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस समझौते को वास्तविक और स्वैच्छिक माना। पंजाब सरकार ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए रद्द करने का विरोध किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने आरोपों के कानूनी आधार की जांच के बाद एफआईआर रद्द कर दी।