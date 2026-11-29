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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। महिलाओं से संबंधित शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध निपटारा किया जाए। पीड़ितों को न्याय के लिए बार-बार थाने के चक्कर न लगाने पड़ें। यह निर्देश डीसीपी अमरिंदर सिंह ने महिला पुलिस थाने के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए पुराने मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और प्रत्येक शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के निर्देशों पर किए गए निरीक्षण के दौरान डीसीपी ने एसीपी जोगिंद्र शर्मा, महिला थाना प्रभारी पीएसआई पूजा और जांच अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को बिना उचित कार्रवाई के लंबित न रखा जाए। निरीक्षण के दौरान शस्त्रागार, रिकॉर्ड रूम और मालखाने की जांच भी की गई।डीसीपी ने महिला पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनकर थाने में मैस दोबारा शुरू करने और बेहतर आवास व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पीसीआर और राइडर पर तैनात जवानों को नियमित गश्त और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। धुंध के मौसम को देखते हुए फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को रिफ्लेक्टर जैकेट भी बांटी गईं।इस अवसर पर सराहनीय सेवाओं के लिए 31 पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि नियमित निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। आमजन की शिकायतों का निष्पक्ष समाधान प्राथमिकता है।