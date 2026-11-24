विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर डीसीपी अमरिंदर सिंह ने सेक्टर-14 थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शस्त्रागार, मालखाने, रिकॉर्ड रूम और सेंट्रल मेस का जायजा लिया। मेस में भोजन की गुणवत्ता भी जांची।डीसीपी ने थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और जांच अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मुकदमों और शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने सभी मामलों का निर्धारित समय में निपटारा करने और किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश दिए। साथ ही जब्त वाहनों, हथियारों और रिकॉर्ड का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा।सर्दी और धुंध को देखते हुए फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को विंटर रिफ्लेक्टर जैकेट वितरित की गईं। बेहतर कार्य करने वाली विभिन्न पुलिस टीमों के 24 पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि थानों का नियमित निरीक्षण व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है।