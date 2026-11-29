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चंडीगढ़। कांग्रेस पार्टी के कपूरथला जिला उपाध्यक्ष दलजीत सिंह नडाला शनिवार को शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। अकाली दल ने उन्हें करतारपुर विधानसभा हलके का प्रभारी नियुक्त किया है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नडाला की इलाके में मजबूत पकड़ के कारण यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह पार्टी को मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर काम करेंगे।