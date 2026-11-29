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पंचकूला। ब्राइट विद्यालय का वार्षिक खेल दिवस रामगढ़ फोर्ट में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यूकेजी से गीतिका, मुकेश, भौमिक, जाह्नवी और पूर्वी ने भाग लिया। कक्षा प्रथम से आयुष्मान ने भाग लिया। शत-प्रतिशत उपस्थिति वाले विद्यार्थी एलकेजी में जपनीत कौर, राघव, प्रभताज सैनी, यूकेजी मयंक कुमार, कक्षा प्रथम अथर्व शर्मा, दृष्टि पांडेय, हिमानी, राध्या, वर्दान देशवाल, कक्षा द्वितीय अविश्का मौर्य, भवदीप सिंह, कक्षा तृतीय मनिरत सैनी, कक्षा चतुर्थ की धन्वी, साहिबप्रीत, कक्षा पंचम भाविक और खेलकूद में नर्सरी से समर्थ, निव्या और रागवी ने भाग लिया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है।



संवाद न्यूज एजेंसी