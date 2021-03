{"_id":"604d25668ebc3e5921586ef1","slug":"chandigarh-accident-husband-with-going-to-hospital-auto-collided-death-panchkula-news-pkl4070486167","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh, accident, Husband with going to hospital, auto collided, death","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

पंचकुला ब्‍यूरो

Updated Sun, 14 Mar 2021 02:19 AM IST Updated Sun, 14 Mar 2021 02:19 AM IST

चंडीगढ़। सेक्टर-8/18 की विभाजित सड़क पर ऑटो की टक्कर से एक्टिवा पर जा रही महिला की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ, जब वह पति के साथ सेक्टर-16 अस्पताल जा रही थी। इस दौरान अचानक मोड़ रहे ऑटो चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। मृतका की पहचान मौलीजागरां निवासी तरसेम लता (50) के रूप में हुई। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी ऑटो चालक दिनेश के खिलाफ आईपीसी 304/ए (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में कस्तूरी लाल (55) ने बताया कि वह मौलीजागरां में परिवार समेत रहते हैं। बीते 11 मार्च को वह पत्नी तरसेम लता को एक्टिवा से जीएमएसएच-16 लेकर जा रहे थे। सेक्टर-8/18 विभाजित सड़क पर पहुंचे तो वहां तेज रफ्तार से गुजर रहा ऑटो अचानक मुड़ गया। इस बीच ऑटो ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। इसमें वे दोनों बीच सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घायलों को फौरन जीएमएसएच-16 पहुंचाया गया, जहां तरसेम लता की हालत गंभीर होने पर पीजीआई रेफर कर दिया गया, लेकिन महिला ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर, पकड़े गए आरोपी चालक को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया है।