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सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने बताया कि चीनी डोर के इस्तेमाल और बिक्री से जुड़े मामलों में 400 से अधिक प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। इसके बावजूद प्रतिबंधित डोर का इस्तेमाल रुक नहीं रहा है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि आरोपों को सामान्य अपराध की श्रेणी में रखने से गंभीरता का संदेश नहीं जा रहा। इससे जानलेवा डोर के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने में कठिनाई आ रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर चोटों और मौतों के मामलों में सामान्य कानूनी रुख उचित नहीं है।अदालत ने अधिक सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करने का संकेत दिया। हाईकोर्ट ने चीनी डोर से घायल लोगों और जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे को भी महत्वपूर्ण बताया। अदालत ने राज्य सरकार से इस दिशा में ठोस नीति पर विचार करने को कहा है।मामले की दोबारा समीक्षा :खंडपीठ ने कहा कि पहले नीतिगत निर्णय लिए गए थे। समिति भी गठित हुई थी। इसके बावजूद मौजूदा हालात को देखते हुए पूरे मामले की दोबारा समीक्षा जरूरी है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावी कदम उठाए जा सकें।सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश :अदालत ने पंजाब सरकार के संबंधित सचिव को निर्देश दिया है। वह मामले के सभी पहलुओं की जांच कर सरकार का ताजा रुख स्पष्ट करें। इसके लिए उन्हें नया हलफनामा दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।