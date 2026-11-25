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फोटो सहितसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-7 स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर माथा टेका। गुरुद्वारा परिसर को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया। शाम को श्रद्धालुओं ने दीपमाला कर प्रकाश पर्व की खुशियां मनाईं।कार्यक्रम की शुरुआत अखंड पाठ साहिब के भोग से हुई। इसके बाद रागी जत्थों ने शबद-कीर्तन और गुरबाणी से संगत को निहाल किया तथा गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चलने का संदेश दिया।इस अवसर पर नगर कीर्तन भी निकाला गया। गुरुद्वारा साहिब में गुरु का अटूट लंगर बरताया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की फूलों से सजी पालकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही।