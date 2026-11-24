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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब प्रत्येक विद्यालय में बाल सुरक्षा समिति गठित करनी होगी। इसमें प्रधानाचार्य, दो अध्यापक, एक अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति का एक सदस्य शामिल होगा। समिति हर महीने विद्यालय का सुरक्षा ऑडिट करेगी। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय में शिकायत और सुझाव पेटी लगानी होगी, जिसे प्रधानाचार्य स्वयं हर सप्ताह खोलेंगे।जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) पंचकूला ने सभी प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों और प्रारंभिक विद्यालयों के मुख्याध्यापकों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमन चौधरी, उपजिला शिक्षा अधिकारी कमल बत्रा और नरोत्तम शर्मा के अनुसार हाल के दिनों में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं सामने आने के बाद पूरे जिले में एक समान व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है।जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है और लापरवाही पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन और स्टाफ जिम्मेदार होगा। सभी अध्यापकों को निर्देशों की प्रति पर हस्ताक्षर करने होंगे और इन्हें विद्यालय में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।कक्षा से लेकर छुट्टी तक रहेगी निगरानीसभी अध्यापकों को विद्यालय समय से 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। कोई भी कक्षा अध्यापक के बिना खाली नहीं छोड़ी जाएगी। मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चों की आवाजाही वरिष्ठ अध्यापक की निगरानी में होगी और भोजन के बाद दोबारा उपस्थिति ली जाएगी। मध्यांतर, मैदान, शौचालय, पानी के नल और मुख्य द्वार पर अध्यापकों की ड्यूटी तय होगी।विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे आवाज सहित चालू रखने और लाइव निगरानी अनिवार्य होगी। शौचालय जाने के लिए पास व्यवस्था लागू होगी। बालवाटिका से दूसरी कक्षा तक के बच्चों को अध्यापक स्वयं अभिभावकों को सौंपेंगे। दोहरी पाली वाले स्कूलों में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार होंगे। कक्षा में निजी काम के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।हर तीन महीने में होगी मॉक ड्रिलबाल हेल्पलाइन 1098, पॉक्सो हेल्पलाइन और डीईओ कार्यालय के नंबर सूचना पट्ट और प्रत्येक कक्षा के बाहर लिखने होंगे। हर महीने अभिभावकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा और हर तीन महीने में मॉक ड्रिल होगी। डीईओ कार्यालय की टीमें विद्यालयों का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज और ड्यूटी रोस्टर जांचेंगी। किसी भी घटना की सूचना तुरंत डीईओ या खंड शिक्षा अधिकारी को देनी होगी। सूचना छिपाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।