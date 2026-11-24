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याचिका में कहा गया है कि संगरूर नगर परिषद के अंतर्गत 29 वार्ड हैं। करीब 17,500 परिवार रहते हैं। शहर में प्रतिदिन करीब 37 मीट्रिक टन ठोस कचरा निकलता है। इसके बावजूद नगर परिषद के पास कचरे के प्रसंस्करण और निस्तारण के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। फिलहाल परिषद निजी तौर पर किराये पर ली गई जमीन पर कचरा डालने के लिए निर्भर है।याचिकाकर्ताओं ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नगर परिषद की ओर से 13 फरवरी को दी गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि परिषद ने खुद स्वीकार किया है कि उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कचरा प्रबंधन में परेशानी आ रही है।याचिका में मौजूदा कचरा डालने वाले स्थल तक पहुंचने के रास्ते की समस्या भी उठाई गई है। बारिश होने पर यह रास्ता चार से पांच दिन तक इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। इससे कचरे के उठान और निस्तारण की व्यवस्था प्रभावित होती है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि पंजाब सरकार और संबंधित अधिकारियों को संगरूर में स्थायी कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए जाएं।इसके लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने के साथ डिर्बा में क्षेत्रीय स्तर पर कचरा निस्तारण की व्यवस्था तलाशने का विकल्प भी रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति परमद गोयल की खंडपीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है।