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रास्ते पर कब्जे के चलते किसानों का अपने खेतों तक पहुंचना मुश्किलसंवाद न्यूज एजेंसीनूंह। नूंह जिला मुख्यालय से महज पांच किलोमीटर दूर गांव टपकन में संचालित बूचड़खाने की बदबू से आसपास के पांच गांवों के 30 हजार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। ग्रामीणों ने बूचड़खाना संचालकों पर पंचायत के 175 नंबर रास्ते पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस रास्ते पर कब्जे के चलते किसानों का अपने खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ते से कब्जा हटवाने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। दूसरी तरफ बूचड़खाने से उठने वाली असहनीय दुर्गंध ने टपकन, बींवा, सोंख, चंदेनी और रहना गांवों के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है।ग्रामीणों ने बूचड़खाने की वजह से पांच वर्षों में 64 लोगों की मौत होने का दावा किया है। उनका कहना है कि 15 लोगों की मौत कैंसर, 24 की टीबी और 23 की हार्ट अटैक से हुई है, जिसके पीछे बूचड़खाने जिम्मेदार है। इस फरवरी में ही आठ लोगों की मौत होने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, विशेषज्ञों ने बूचड़खाने के प्रदूषण का मौतों से संबंध होने से इन्कार किया है।टपकन गांव में बीमारियों और मौतों को लेकर पहले भी चिंता जताई जा चुकी है। अक्तूबर 2023 में एक महीने के दौरान 11 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई थी। उस समय भी ग्रामीणों ने जांच की मांग उठाई थी।बूचड़खाने और रास्ते से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीण दो महीने से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तक भी पहुंच चुका है। ग्रामीणों की शिकायतों पर गठित संयुक्त जांच समिति ने फैक्टरी का निरीक्षण किया था। उपलब्ध जांच संबंधी जानकारी के अनुसार, निरीक्षण के दौरान मौतों का फैक्टरी से सीधा संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। वहीं, ग्रामीण शिकायतों की निष्पक्ष जांच और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान चाहते हैं।धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि जब पंचायत के रास्ते पर कब्जे की शिकायत कई बार की जा चुकी है तो अब तक रास्ता खाली क्यों नहीं कराया गया? किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? पांच गांवों के हजारों लोगों को दुर्गंध के बीच जीवन जीने के लिए कब तक मजबूर रहना पड़ेगा? उन्होंने विशेषज्ञों की टीम भेजकर जांच और चिकित्सा शिविर लगाने की भी मांग की है।बूचड़खाने द्वारा पंचायती जमीन पर कब्जे का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रस्ताव की जानकारी संज्ञान में नहीं है। - कुंवर आदित्य कुमार, एसडीएम, नूंहग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। प्रशासन मामले की जांच करेगा। इससे ज्यादा मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। - आलोक, जनरल मैनेजर, फैक्टरीबड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलने से सांस व स्किन से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन पानी से कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती है। जिले में ऐसा कोई मामला अभी तक सामने भी नहीं आया है। अगर पानी में केमिकलयुक्त पदार्थ मिलने से कैंसर होता तो गांव की ज्यादातर आबादी उसी पानी का सेवन करती है उस हिसाब से कैंसर के मरीजों की संख्या भारी मात्रा में होती। तंबाकू या अन्य हानिकारक चीजों का सेवन करने से घातक बीमारियां शरीर में प्रवेश करती हैं, जिनसे हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। - डॉ. विशाल सिंगला, डिप्टी सिविल सर्जन, नूंह।कोटफैक्टरी की बदबू से घरों में रहना मुश्किल हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता सताती रहती है। - हमीद खान, टपकनपंचायत के 175 फुट रास्ते पर कब्जे के कारण किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हुआ। - माजिद हुसैन, टपकनदो महीने से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। आखिर हमारी सुनवाई कब होगी? - मोहम्मद वसीम, चंदेनीहमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। प्रशासन जल्द कार्रवाई करे, ताकि गांव में स्वच्छ हवा और सुरक्षित वातावरण मिल सके। - मेनुद्दीन, रेहना