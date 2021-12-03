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संवाद न्यूज एजेंसीपलवल। हरियाणा गठन के 60 वर्ष पूरे होने पर रविवार को जिला प्रशासन और सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय हीरक जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया और जिलावासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दीं। कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहीं।उपायुक्त ने कहा कि यह दिन हरियाणा की गौरवशाली संस्कृति, वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 60 वर्षों में प्रदेश ने कृषि, खेल, शिक्षा, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि एनसीआर में होने के कारण पलवल का योगदान विकसित हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण में अहम रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 में, जब हरियाणा अपना 80वां स्थापना दिवस मनाएगा, तब प्रदेश विकसित राज्य होगा। डीसी ने युवाओं से नशे और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की अपील की। इस अवसर पर सभी को विकसित भारत-विकसित हरियाणा और नशामुक्त भारत का संकल्प दिलाया गया।समारोह में पगड़ी बंधवाओ प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने भी पगड़ी बंधवाई। बीन-नगाड़ा पार्टियों ने अतिथियों का स्वागत किया। कलाकारों ने परिचय सुन हरियाणे का गीत के जरिए सरकार की उपलब्धियां बताईं, जबकि विद्यार्थियों ने लोकनृत्य और समूह गान प्रस्तुत किए। काली माता के स्वरूप में प्रस्तुति देने वाली ओम इंटरनेशनल विद्यालय की छात्रा आराध्या को उपायुक्त ने अपनी ओर से 5,100 रुपये का इनाम दिया। वन विभाग ने इस मौके पर 1,000 पौधे वितरित किए। डीएफओ सुरेश कुमार पुनिया ने लोगों से पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का आग्रह किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद, एसडीएम भूपेंद्र सिंह, नगराधीश प्रीति रावत, भाजपा जिला महामंत्री जयराम प्रजापति और दिनेश कौशिक सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।हथीन। रिटायर कर्मचारी संघ की ओर से लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा की हीरक जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के हथीन उपमंडल प्रधान मोहम्मद जकरिया ने की। उन्होंने हरियाणा के गठन और इसके बाद शुरू हुई प्रदेश की विकास यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर दीनू बूराका, ताहड़ सिंह, मांगे राम शर्मा, हनीफ, उमर, सरफुद्दीन, नियाज मोहम्मद, निजाम और सल्ली सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।