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महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रेखा नेहरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।डब्ल्यूसीडीपीओ सहायक संदीप ने बताया कि प्रतियोगिता में म्यूजिकल चेयर, डिस्कस थ्रो, 100 मीटर दौड़, 300 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़ और साइकिल रेस सहित छह खेल स्पर्धाएं करवाई गईं। सभी प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा दिखाई।मुख्य अतिथि रेखा नेहरा ने विजेता महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल महिलाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। ऐसे आयोजनों से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में मॉडल संस्कृति स्कूल के शिक्षकों, विभागीय सुपरवाइजरों और कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।म्यूजिकल चेयर में सतनाली बास की मोनिका ने पहला, जेरपुर की कमलेश ने दूसरा और महेंद्रगढ़ के वार्ड नौ की राजकुमारी ने तीसरा स्थान हासिल किया। 300 मीटर दौड़ में बलाईचा की मेघा प्रथम, बारडा की मनीषा द्वितीय और माधोगढ़ की आशु तृतीय रही। डिस्कस थ्रो में लावण की गीता कुमारी ने पहला, गुलावला की पूजा ने दूसरा और जेरपुर की प्रमिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।100 मीटर दौड़ में दुलोठ अहीर की शबनम प्रथम, खातोदड़ा की प्रेम द्वितीय और वार्ड नंबर दो की शकुंतला तृतीय रही। साइकिल रेस में वार्ड नंबर 14 की इशिका ने पहला, जेरपुर की शर्मिला ने दूसरा और भगडाना की तमना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, 400 मीटर दौड़ में ऊंची भांडोर की किरण प्रथम, ढाढोत की चंद्रावती द्वितीय और वार्ड नंबर 14 की भूमिका तृतीय स्थान पर रही।विजेताओं को मिले नकद पुरस्कारसभी छह स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों को 2100 रुपये, द्वितीय स्थान पर रहने वाली को 1100 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली को 750 रुपये दिए गए। पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे विजेताओं के बैंक खातों में भेजी गई।