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अब व्यापारी, बैंक, बीमा कंपनियां, अस्पताल और शिक्षण संस्थान डाकघर आने वाले लोगों तक अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स और स्टैंडी के जरिए पहुंचा सकेंगे।इस सेवा के तहत डाकघर परिसर के अंदर और बाहर तय स्थानों पर विज्ञापन लगाए जा सकेंगे। नारनौल को श्रेणी तीन में शामिल किया गया है, इसलिए यहां के लिए विभाग ने अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं।डाकघर के अंदर बैनर, पोस्टर और स्टैंडी लगाने के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग फुट शुल्क देना होगा। वहीं डाकघर के बाहर फ्लेक्स और बैनर लगाने की दर 400 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति 30 दिन तय की गई है। इन दरों के अलावा जीएसटी और अन्य लागू कर भी देने होंगे।डाक विभाग की इस पहल से स्थानीय कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों, उत्पादों और सेवाओं की जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। खासकर बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा और खुदरा कारोबार से जुड़े संस्थान इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।वर्जन :इस योजना से विभाग को लाभ होगा। अब प्रचार करने वाले लोग डाकघर की दीवारों पर ऐसे ही अपने पोस्टर नहीं लगा सकेंगे। विज्ञापन की मंजूरी उपलब्ध स्थान और विभागीय नियमों के अनुसार दी जाएगी।