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वहीं सचिव पद के लिए ओमप्रकाश सैदपुर को पतंग और बलवीर सिंह को जग चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है। दोनों पदों पर आमने-सामने का मुकाबला होगा। चुनाव चिह्न मिलने के बाद उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क साधने में जुट गए हैं।प्रशासक एवं रिटर्निंग अधिकारी सतीश कुमार जोशी ने नामांकन सूची जारी की। इसके अनुसार अध्यक्ष पद के लिए अमीलाल और बाबूलाल ने नामांकन दाखिल किया है। उपाध्यक्ष पद पर जयराम का एकमात्र नामांकन प्राप्त हुआ है। सचिव पद के लिए ओमप्रकाश और बलवीर सिंह मैदान में हैं।कोषाध्यक्ष पद के लिए संतानंद का एक नामांकन प्राप्त हुआ है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए विरेंद्र सिंह, बाबूलाल और रमानंद ने नामांकन भरा है।गोशाला से विभिन्न गांवों के कुल 249 सदस्य जुड़े हुए हैं जो 6 दिसंबर को मतदान के माध्यम से नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। गोशाला के चुनाव में विभिन्न गांवों के सदस्यों की भागीदारी रहेगी। सभी की नजरें प्रधान और सचिव पद के मुकाबले पर टिकी हैं।