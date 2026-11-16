Mahendragarh-Narnaul News: शहीदों की चिताओं पर टिका है मुल्क...कवियों ने नसीबपुर में जगाई देशभक्ति की अलख

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केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और विधायक ओमप्रकाश यादव ने सभी कवियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कवयित्री प्रो. रुचि चतुर्वेदी ने सरस्वती वंदना से शुभारंभ किया और तिरंगे की शान व सैनिकों के सम्मान में जोशीली रचनाएं सुनाईं।इसके बाद भीलवाड़ा से आए राष्ट्रीय कवि योगेंद्र शर्मा ने समसामयिक मुद्दों और राष्ट्रीय चुनौतियों को अपनी कविताओं में पिरोया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने आंतरिक चुनौतियों पर भी प्रहार किया। उनकी पंक्तियां ‘हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद-सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से''’ सुनकर श्रोताओं ने जोरदार तालियां बजाईं।उत्तर प्रदेश से आए गौरव चौहान ने सैनिकों के जीवन और उनके परिवारों की भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब सैनिक सीमा पर देश की रक्षा कर रहा होता है, तब उसके घर में दिवाली, ईद, होली और भाईदूज जैसे त्योहार अपनों की प्रतीक्षा में गुजरते हैं। राव तुलाराम के योगदान को समर्पित उनकी पंक्तियां ‘’भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला ये मुल्क, शहीदों की चिताओं पर टिका है''’ ने भी खूब वाहवाही बटोरी।दिल्ली से आए डॉ. सुनील जोगी ने हास्य रचनाओं से श्रोताओं को खूब हंसाया। वहीं डॉ. हरिओम पंवार ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, राव तुलाराम के संघर्ष और उनके अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख करते हुए नसीबपुर के शहीदों के बलिदान को याद किया।दिल्ली से आए राजेश अग्रवाल और भिवानी से आए राजेश चेतन ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम का आयोजन युवा इंकलाब संगठन के अध्यक्ष कुलदीप सुरजनवास के नेतृत्व में किया गया।इसमें उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज का सहयोग रहा। कवि सम्मेलन ने शहीदों के बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत को काव्य के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया।