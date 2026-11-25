Mahendragarh-Narnaul News: सुबह सात बजे बाजारों में पहुंची नपा की टीम, दुकानों के बाहर रखा सामान किया जब्त
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:10 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
महेंद्रगढ़। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका की ओर से चलाया जा रहा अभियान बुधवार को चौथे दिन भी जारी रहा। सुबह ही नगर पालिका की टीम बाजारों में पहुंची और दुकानों के बाहर रखा सामान हटवाया। इस दौरान रेहड़ी, कैरेट, बेंच और अन्य सामान जब्त किया गया। कर्मचारियों ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी।
नगर पालिका सफाई निरीक्षक अनिल ने बताया कि बुधवार सुबह सात से आठ बजे तक अभियान चलाया गया। टीम ने नगर पालिका कार्यालय से कार्रवाई शुरू कर सब्जी मंडी रोड, शंकर मार्केट, शॉपिंग कांप्लेक्स सहित प्रमुख बाजारों और मार्गों का निरीक्षण किया। दुकानों के बाहर रखे सामान को हटवाकर दुकानदारों को इसे निर्धारित सीमा के अंदर रखने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि दुकानों के बाहर सामान रखने से बाजारों में आवागमन प्रभावित होता है और जाम की स्थिति बनती है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है।
विज्ञापन
नगर पालिका सचिव प्रदीप जैन ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। इसका उद्देश्य बाजारों और मुख्य मार्गों को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त बनाना है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे सड़क और सार्वजनिक रास्तों पर सामान न रखें। दोबारा अतिक्रमण मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
नगर पालिका सफाई निरीक्षक अनिल ने बताया कि बुधवार सुबह सात से आठ बजे तक अभियान चलाया गया। टीम ने नगर पालिका कार्यालय से कार्रवाई शुरू कर सब्जी मंडी रोड, शंकर मार्केट, शॉपिंग कांप्लेक्स सहित प्रमुख बाजारों और मार्गों का निरीक्षण किया। दुकानों के बाहर रखे सामान को हटवाकर दुकानदारों को इसे निर्धारित सीमा के अंदर रखने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि दुकानों के बाहर सामान रखने से बाजारों में आवागमन प्रभावित होता है और जाम की स्थिति बनती है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है।
विज्ञापन
नगर पालिका सचिव प्रदीप जैन ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। इसका उद्देश्य बाजारों और मुख्य मार्गों को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त बनाना है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे सड़क और सार्वजनिक रास्तों पर सामान न रखें। दोबारा अतिक्रमण मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।