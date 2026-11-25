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नगर पालिका सफाई निरीक्षक अनिल ने बताया कि बुधवार सुबह सात से आठ बजे तक अभियान चलाया गया। टीम ने नगर पालिका कार्यालय से कार्रवाई शुरू कर सब्जी मंडी रोड, शंकर मार्केट, शॉपिंग कांप्लेक्स सहित प्रमुख बाजारों और मार्गों का निरीक्षण किया। दुकानों के बाहर रखे सामान को हटवाकर दुकानदारों को इसे निर्धारित सीमा के अंदर रखने के निर्देश दिए गए।उन्होंने बताया कि दुकानों के बाहर सामान रखने से बाजारों में आवागमन प्रभावित होता है और जाम की स्थिति बनती है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है।नगर पालिका सचिव प्रदीप जैन ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। इसका उद्देश्य बाजारों और मुख्य मार्गों को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त बनाना है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे सड़क और सार्वजनिक रास्तों पर सामान न रखें। दोबारा अतिक्रमण मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।