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मंडी अटेली। भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह का 72वां जन्मदिन बुधवार को सरपंच प्रदीप सराय के कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम में सांसद के पुत्र मोहित चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर खुशियां साझा कीं। इस दौरान लोगों ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाए। प्रदीप सराय ने कहा कि सांसद धर्मबीर सिंह हमेशा जनसेवा और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि जन्मदिन जैसे अवसरों को सामाजिक सरोकारों और जनसेवा से जोड़ना चाहिए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सांसद के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। संवाद