विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे सवेरा स्वयंसेवी संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज गौतम ने कहा कि गोशालाओं को केवल पशुओं के आश्रय स्थल तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें गतिशील और आत्मनिर्भर संस्थाओं के रूप में विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोशालाओं को गोपालन के प्रेरणा केंद्र, नस्ल संवर्धन के प्रयोग केंद्र व प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।कुंवर रुद्रपाल सिंह तंवर, राजकुमार शर्मा, मदन मोहन शास्त्री, पाली के सरपंच देशराज फौजी ने भी मंच से उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। विशिष्ट अतिथियों के रूप में नवल सिंह गढ़ी, कुक्कूपालड़ी विनायक, महावीर मित्तल के भाई संजय मित्तल और पवन मित्तल उपस्थित रहे। सरपंच प्रतिनिधि डॉ. नरेश सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।कार्यक्रम के दौरान लगभग 30 गांवों से पहुंचे गोसेवकों एवं भक्तों को उनके सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। बाबा जयरामदास गोशाला के प्रधान लीलू सिंह ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को संभाला और सभी अतिथियों, दानदाताओं और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में हरि सिंह गुर्जर एवं पार्टी ने शानदार मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया और भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया।इस अवसर पर गोशाला समिति के उपाध्यक्ष रामशरण यादव, बाबा जयरामदास मंदिर कमेटी के प्रधान भंवर सिंह, रणधीर सिंह वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि, प्रेम फौजी, सोमवीर, गुलाब सिंह, श्योराज सिंह चेयरमैन, मनजीत, भैरू सिंह, ओमपाल सिंह पूर्व सरपंच, राकेश बसई सहित अनेक लोग मौजूद रहे।