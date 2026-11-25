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उन्होंने कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण कर टेंट, पार्किंग, यातायात, सुरक्षा और प्रवेश व निकास मार्गों की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि रैली में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग पहुंचेंगे।जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. केसी बांगड़, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, राहुल गोर, मुकेश सेठी, सतीश बेनीवाल, प्रदेश प्रवक्ता धर्मपाल और सूरज बेनीवाल सहित अन्य नेताओं ने रैली स्थल का जायजा लिया। इस दौरान प्रत्येक व्यवस्था के लिए अलग-अलग पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई।डॉ. केसी बांगड़ ने बताया कि पूरे कॉलेज ग्राउंड को वाटरप्रूफ टेंट से कवर किया जाएगा, ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में भी रैली में पहुंचने वाले लोगों को परेशानी न हो। व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हजारों वालंटियर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रैली में आने वाले लोगों की सुविधा पार्टी की प्राथमिकता है।प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का महेंद्रगढ़ की जनता की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। यहां की जनता अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास रखती है।युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि रैली की व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनसो की टीम को सौंपी गई है। इनसो के हजारों युवा वालंटियर अनुशासन, पार्किंग, यातायात प्रबंधन और लोगों की सहायता सहित विभिन्न जिम्मेदारियां संभालेंगे। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए जुटा हुआ है।इस अवसर पर जेजेपी जिला प्रधान राजकुमार खातोद, इनसो प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक, प्रदेश कार्यालय सचिव रविंद्र सांगवान, जिला प्रवक्ता विजय छिलरो, जिला कार्यालय सचिव वीरेंद्र घाटाशेर, जिमी चौधरी, महिला जिला प्रधान सोनिया धनखड़ और गुरमीत सांगवान सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।