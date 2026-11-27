Mahendragarh-Narnaul News: बगैर टिकट यात्रा करने वाले 2,235 यात्रियों से वसूले 9.32 लाख
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:51 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:51 PM IST
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नारनौल। रोडवेज बस में टिकट न लेना यात्रियों को भारी पड़ रहा है। चंद रुपये बचाने की कोशिश में उन्हें 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ता है। इतना ही नहीं, गंतव्य तक की टिकट भी अलग से खरीदनी पड़ती है।
रोडवेज विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्तूबर तक 2,235 बिना टिकट यात्री पकड़े गए। इनसे कुल 9,32,960 रुपये जुर्माना वसूला गया। यह राशि साल 2024 और 2025 में पूरे साल वसूले गए जुर्माने से भी ज्यादा है।
साल 2024 में 9,11,170 रुपये और 2025 में 9,04,090 रुपये वसूले गए थे। अभी दो महीने बाकी हैं, इसलिए यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
जुलाई में सबसे ज्यादा वसूली
फ्लाइंग टीम ने जुलाई में सबसे ज्यादा 1,14,200 रुपये का जुर्माना वसूला। वहीं अक्तूबर में सबसे कम 70,240 रुपये की वसूली हुई। विभाग लगातार बसों की जांच कर रहा है, ताकि यात्री टिकट लेकर ही सफर करें।
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तीन टीमें कर रहीं जांच
नारनौल डिपो की तीन फ्लाइंग टीमें अलग-अलग जगह बसों की चेकिंग करती हैं। बिना टिकट मिलने पर यात्री से 500 रुपये जुर्माना लिया जाता है। यात्री जहां तक जाना चाहता है, वहां तक की टिकट उसी जगह से बनाई जाती है, जहां जुर्माना वसूला गया।
जुर्माने की राशि का क्या होता है
जुर्माने से मिलने वाला पैसा सरकारी खजाने में जमा कराया जाता है। जरूरत के हिसाब से इसे डिपो के अलग-अलग कामों में खर्च किया जाता है।बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री को पैसे का नुकसान तो होता ही है, जांच के दौरान समय भी बर्बाद होता है।
टिकट लेकर ही सफर करें
मुख्य निरीक्षक ब्रह्मप्रकाश ने कहा कि बिना टिकट यात्रा करने पर नुकसान यात्री का ही होता है। जांच में समय भी खराब होता है। जिले में तीन टीमें समय-समय पर बसों को चेक कर रही हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि हमेशा टिकट खरीदकर यात्रा करें और आर्थिक नुकसान से बचें।
साल-दर-साल जुर्माना (अक्तूबर तक)
2024: 2,137 यात्री (पूरे साल)
2025: 2,228 यात्री (पूरे साल)
2026: 2,235 यात्री (अक्तूबर तक)
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रोडवेज विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्तूबर तक 2,235 बिना टिकट यात्री पकड़े गए। इनसे कुल 9,32,960 रुपये जुर्माना वसूला गया। यह राशि साल 2024 और 2025 में पूरे साल वसूले गए जुर्माने से भी ज्यादा है।
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साल 2024 में 9,11,170 रुपये और 2025 में 9,04,090 रुपये वसूले गए थे। अभी दो महीने बाकी हैं, इसलिए यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
जुलाई में सबसे ज्यादा वसूली
फ्लाइंग टीम ने जुलाई में सबसे ज्यादा 1,14,200 रुपये का जुर्माना वसूला। वहीं अक्तूबर में सबसे कम 70,240 रुपये की वसूली हुई। विभाग लगातार बसों की जांच कर रहा है, ताकि यात्री टिकट लेकर ही सफर करें।
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तीन टीमें कर रहीं जांच
नारनौल डिपो की तीन फ्लाइंग टीमें अलग-अलग जगह बसों की चेकिंग करती हैं। बिना टिकट मिलने पर यात्री से 500 रुपये जुर्माना लिया जाता है। यात्री जहां तक जाना चाहता है, वहां तक की टिकट उसी जगह से बनाई जाती है, जहां जुर्माना वसूला गया।
जुर्माने की राशि का क्या होता है
जुर्माने से मिलने वाला पैसा सरकारी खजाने में जमा कराया जाता है। जरूरत के हिसाब से इसे डिपो के अलग-अलग कामों में खर्च किया जाता है।बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री को पैसे का नुकसान तो होता ही है, जांच के दौरान समय भी बर्बाद होता है।
टिकट लेकर ही सफर करें
मुख्य निरीक्षक ब्रह्मप्रकाश ने कहा कि बिना टिकट यात्रा करने पर नुकसान यात्री का ही होता है। जांच में समय भी खराब होता है। जिले में तीन टीमें समय-समय पर बसों को चेक कर रही हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि हमेशा टिकट खरीदकर यात्रा करें और आर्थिक नुकसान से बचें।
साल-दर-साल जुर्माना (अक्तूबर तक)
2024: 2,137 यात्री (पूरे साल)
2025: 2,228 यात्री (पूरे साल)
2026: 2,235 यात्री (अक्तूबर तक)