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दूसरे मुकाबले में मेजबान दौंगड़ा अहीर की टीम ने निंबी को चार विकेट से हराया। तीसरे मैच में लिसान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ ओवर में 99 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मोहनपुर की टीम 20 रन से मुकाबला हार गई। चौथे और अंतिम मुकाबले में बिहाली की टीम ने चितलांग को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। विज्ञापन

प्रतियोगिता के पहले दिन हुए मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। दूसरे मुकाबले में मेजबान दौंगड़ा अहीर की टीम ने निंबी को चार विकेट से हराया। तीसरे मैच में लिसान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ ओवर में 99 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मोहनपुर की टीम 20 रन से मुकाबला हार गई। चौथे और अंतिम मुकाबले में बिहाली की टीम ने चितलांग को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।प्रतियोगिता के पहले दिन हुए मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला।

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कनीना। गांव दौंगड़ा अहीर में तृतीय बाबा रूपादास क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन चार मुकाबले खेले गए, जिनमें विभिन्न गांवों की टीमों ने दमखम दिखाया। पहला मुकाबला बाछौद और खोड़ के बीच हुआ। खोड़ की टीम ने आठ ओवर में 60 रन बनाए। जवाब में बाछौद की टीम ने चार ओवर में ही सात विकेट से जीत दर्ज की।