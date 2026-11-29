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बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 30 नवंबर को शाम 4 बजे एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के जरिए सरकार से मांग की जाएगी कि वर्ष 2010 से पहले नियुक्त अध्यापकों पर अध्यापक पात्रता परीक्षा लागू करने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाए।अध्यापकों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित योग्यता और चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त होकर वर्षों तक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में अब उन पर पात्रता परीक्षा लागू करना उचित नहीं है।हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के जिला प्रधान दीपक कुमार ने भी बैठक में पहुंचकर हिंदी अध्यापकों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के सम्मान, अधिकारों और सेवा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सभी शिक्षक संगठनों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने जिले के सभी शिक्षक संगठनों और अध्यापक साथियों से 30 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा झाड़ली ने कहा कि 2010 से पहले नियुक्त अध्यापकों ने निर्धारित नियमों के अनुसार नौकरी हासिल की थी और लंबे समय से पूरी निष्ठा के साथ सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे अनुभवी अध्यापकों पर अब पात्रता परीक्षा थोपना उनके साथ अन्याय है। संघ अध्यापकों के हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा।बैठक में जिला उपप्रधान धर्मेंद्र यादव सिलारपुर, जिला सचिव एवं कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र, वेद प्रकाश, विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, अश्वनी कुमार, राजेश सिंह, महावीर प्रसाद, संदीप कुमार, विजय यादव, महेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, प्रमिला, संतोष और सुनीता सहित अनेक अध्यापक मौजूद रहे।।