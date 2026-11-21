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नारनौल। नेकी की दीवार नीडी हेल्प ग्रुप ने गरीब सुकन्या विवाह मुहिम के तहत देवउठनी ग्यारस पर खाटू श्याम की धरती की जरूरतमंद बेटी का कन्यादान किया। सिद्ध पीठ मां अन्नपूर्णा देवी नगर कोट धाम नांगल सोडा के मार्गदर्शन में संस्था ने 465वां कन्यादान संपन्न किया। संस्था के संस्थापक मनीष गोगिया ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की जानकारी सदस्य विनोद खाटू ने दी थी। इसके बाद संस्था के सदस्यों ने मिलकर मदद का निर्णय लिया। बेटी को घरेलू उपयोग का जरूरी सामान भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों की सहायता का अभियान जारी रहेगा। संवाद