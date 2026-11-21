विज्ञापन

एसपी ने थाना और सीआईए प्रभारियों को उद्घोषित अपराधियों, बेल जंपरों और फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी जांच अधिकारियों के साथ बैठकर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें, ताकि जांच समय पर पूरी हो सके।उन्होंने चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने को कहा। खेतों में कुओं और ट्यूबवेल की केबल, पाइप व कृषि उपकरण चोरी होने की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी ने नशा तस्करों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी निगरानी रखने तथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा।