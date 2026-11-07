Mahendragarh-Narnaul News: एसबीआई ने दिवंगत खाताधारक के परिवार को दिया एक करोड़ का बीमा चेक

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वरिष्ठ प्रबंधक देवेंद्र सिंह ने बताया कि बाबू लाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे और उनका वेतन खाता भारतीय स्टेट बैंक में था। बैंक के वेतन खाताधारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। बाबू लाल के आकस्मिक निधन के बाद बैंक प्रबंधन ने बीमा क्लेम की प्रक्रिया तुरंत शुरू करवाई। सभी जरूरी कागजी कार्रवाई प्राथमिकता से पूरी की गई, ताकि परिवार को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। विज्ञापन

देवेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की कि वे अपने और परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए बीमा योजनाओं से जरूर जुड़ें। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि कम प्रीमियम में मिलने वाला बीमा संकट के समय परिवार को आर्थिक सहारा दे सकता है। वरिष्ठ प्रबंधक देवेंद्र सिंह ने बताया कि बाबू लाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे और उनका वेतन खाता भारतीय स्टेट बैंक में था। बैंक के वेतन खाताधारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। बाबू लाल के आकस्मिक निधन के बाद बैंक प्रबंधन ने बीमा क्लेम की प्रक्रिया तुरंत शुरू करवाई। सभी जरूरी कागजी कार्रवाई प्राथमिकता से पूरी की गई, ताकि परिवार को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।देवेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की कि वे अपने और परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए बीमा योजनाओं से जरूर जुड़ें। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि कम प्रीमियम में मिलने वाला बीमा संकट के समय परिवार को आर्थिक सहारा दे सकता है।

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नारनौल। भारतीय स्टेट बैंक की नारनौल शाखा ने अपने दिवंगत खाताधारक बाबू लाल के परिवार को एक करोड़ रुपये की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि दी है। शाखा में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक देवेंद्र सिंह और अन्य बैंक अधिकारियों ने बीमा राशि का चेक उनकी पत्नी मंजू को सौंपा। इस दौरान अधिकारियों ने परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।