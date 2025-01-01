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अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के पूर्व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरके जांगड़ा विश्वकर्मा ने कहा कि यह नियुक्ति पिछड़ा वर्ग के लिए गौरव की बात है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया।जांगिड़ ब्राह्मण प्रादेशिक सभा हरियाणा के उपाध्यक्ष कैलाश जांगड़ा ने कहा कि इस नियुक्ति से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता देव शर्मा ने भी सरिता जांगड़ा को बधाई दी। इस अवसर पर सौरभ जांगड़ा, विजय कुमार, राजकुमार, रमेश जांगड़ा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संवाद