Mahendragarh-Narnaul News: सरिता जांगड़ा को राष्ट्रीय मंत्री बनने पर किया सम्मानित
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:24 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:24 AM IST
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नारनौल। भाजपा ओबीसी मोर्चा में सरिता जांगड़ा को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर नारनौल में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और पौधा भेंट कर सम्मानित किया।
अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के पूर्व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरके जांगड़ा विश्वकर्मा ने कहा कि यह नियुक्ति पिछड़ा वर्ग के लिए गौरव की बात है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया।
जांगिड़ ब्राह्मण प्रादेशिक सभा हरियाणा के उपाध्यक्ष कैलाश जांगड़ा ने कहा कि इस नियुक्ति से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता देव शर्मा ने भी सरिता जांगड़ा को बधाई दी। इस अवसर पर सौरभ जांगड़ा, विजय कुमार, राजकुमार, रमेश जांगड़ा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संवाद
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अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के पूर्व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरके जांगड़ा विश्वकर्मा ने कहा कि यह नियुक्ति पिछड़ा वर्ग के लिए गौरव की बात है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया।
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जांगिड़ ब्राह्मण प्रादेशिक सभा हरियाणा के उपाध्यक्ष कैलाश जांगड़ा ने कहा कि इस नियुक्ति से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता देव शर्मा ने भी सरिता जांगड़ा को बधाई दी। इस अवसर पर सौरभ जांगड़ा, विजय कुमार, राजकुमार, रमेश जांगड़ा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संवाद
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