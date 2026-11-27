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नारनौल। जिला परिवहन अधिकारी-कम-सचिव मनोज कुमार ने राजकीय कन्या माध्यमिक स्कूल हसनपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल परिसर, चहारदीवारी, कक्षाओं की स्थिति और साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। स्कूल भवन और कमरों की जर्जर स्थिति को देखते हुए उन्होंने जीर्णोद्धार के लिए उच्च अधिकारियों को तुरंत अवगत करवाया, ताकि मरम्मत कार्य जल्द शुरू हो सके। उन्होंने स्कूल इंचार्ज को परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। मनोज कुमार ने कहा कि प्रशासन विद्यार्थियों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यवस्थाओं में सुधार के लिए निरीक्षण जारी रहेंगे। संवाद