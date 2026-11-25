Mahendragarh-Narnaul News: ओवरलोड वाहनों के बोझ से कोहरे व धुंध में हादसों का खतरा
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:04 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
नारनौल। क्षमता से अधिक वजन लादकर सड़क पर दौड़ रहे वाहन खुद के साथ-साथ दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। धुंध व कोहरे के मौसम में यह खतरा और भी बढ़ जाता है लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर ओवरलोड वाहनों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही।
ट्रैक्टर-ट्रॉली व ट्रकों में रोड़ी, डस्ट और अन्य सामान क्षमता से अधिक भरकर रोड पर चलते है। चलती गाड़ियों से रोड़ी व पत्थर सड़क पर बिखर जाते हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक हादसों का शिकार होते हैं।
ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। आगामी दिनों में कोहरे व धुंध बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई, तो ओवरलोडिंग वाहनों से हादसों की संभावना बनी हुई है।
विज्ञापन
-- -- -- ---
ये भी बनते हादसे का कारण
-
पिकअप व छोटा हाथी में जान जोखिम में
:
क्षमता से अधिक सामान लादने के बाद लोग उसी सामान के ऊपर खड़े हो जाते हैं। रास्ते में झूलते बिजली के तारों से छू जाने पर करंट लगने और नीचे गिरने से हादसे का खतरा बना रहता है।
- बाइक पर जुगाड़ का खतरा :
फेरी लगाकर सामान बेचने व कबाड़ खरीदने वाले लोग बाइक में ट्रॉली लगाकर जुगाड़ बना लेते हैं। उसमें क्षमता से अधिक सामान लाद लिया जाता है जो कई बार हादसे का कारण बनता है।
- लंबे सामान से बढ़ता है खतरा :
कई बार लोग लंबे पाइप व अन्य लंबे-भारी सामान खरीदते हैं। किराया बचाने के चक्कर में उसे छोटे वाहन पर रस्सी से बांध लिया जाता है। अधिक लंबाई व वजन के चलते वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है और पीछे चल रहे वाहन भी हादसे का शिकार हो जाते हैं।
- पीकअप के किनारे पर रखा डीजे : डीजे को अधिक प्रभावी व उपयोगी बनाने के लिए पीकअप में स्पीकर रखे जाते हैं। इसका चलन गत कुछ सालों से बढ़ा है लेकिन स्पीकर पीक के पीछले हिस्से में किनारे पर रखे जाते हैं। जिससे कई बार पीकअप का संतुलन बिगड़ने से हादसों का खतरा बना रहता है।
-- -- -- -- -- --
1500 रिफलेक्टर टेप वितरित व 67 से अधिक चालान
यातायात प्रभारी भगत सिंह ने बताया कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आरटीए व रेडक्रॉस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अब तक 1500 रिफलेक्टर टेप वितरित की गई है। वहीं लापरवाही करने वाले चालकों के चालान कर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोहरे व धुंध को लेकर चलाए गए अभियान के दौरान रिफलेक्टर टेप नहीं लगाने पर 57 चालान व ओवरलोडिंग के 10 से अधिक चालान किए गए हैं।
-- -- -- -- --
धुंध व कोहरे के दौरान भारी वाहनों में क्षमता से अधिक रोडी भरी होती है और दुपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार होते हैं। ओवरलोडिंग वाहनों पर प्रशासन की ओर से सख्त नियम धरातल पर लागू करने चाहिए। -हरीश सैनी, दुकानदार, बहरोड चौक
-- -- -- -- ---
भारी वाहन क्षमता से अधिक सामान लादकर तेज रफ्तार से चलते हैं जिससे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा जाते हैं या सड़क किनारे पलट जाते हैं। इससे सड़क पर जाम भी लग जाता है। - इंद्रजीत, गांव ढाणी किरारोद
-- -- -- -- -- --
वर्जन :
सर्दियों में कोहरा व धुंध के दौरान दृश्यता कम हो जाती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। वाहन चालकों से अपील है कि कोहरे में वाहन की गति धीमी रखें, आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाए रखें, ओवरटेक व अचानक ब्रेक लगाने से बचें। फॉग लाइट का प्रयोग करें व वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जरूर लगवाएं। नशे में वाहन न चलाएं, हेलमेट-सीट बेल्ट लगाएं, ओवरलोडिंग न करें और हाईवे पर वाहन खड़ा न करें। ओवरलोडिंग व अन्य यातायात नियमों पर लापरवाही करने पर चालान कर जुर्माना लगाया जाएगा। -दीपक कुमार, पुलिस अधीक्षक, नारनौल।
विज्ञापन
ट्रैक्टर-ट्रॉली व ट्रकों में रोड़ी, डस्ट और अन्य सामान क्षमता से अधिक भरकर रोड पर चलते है। चलती गाड़ियों से रोड़ी व पत्थर सड़क पर बिखर जाते हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक हादसों का शिकार होते हैं।
विज्ञापन
ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। आगामी दिनों में कोहरे व धुंध बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई, तो ओवरलोडिंग वाहनों से हादसों की संभावना बनी हुई है।
विज्ञापन
ये भी बनते हादसे का कारण
-
पिकअप व छोटा हाथी में जान जोखिम में
:
क्षमता से अधिक सामान लादने के बाद लोग उसी सामान के ऊपर खड़े हो जाते हैं। रास्ते में झूलते बिजली के तारों से छू जाने पर करंट लगने और नीचे गिरने से हादसे का खतरा बना रहता है।
- बाइक पर जुगाड़ का खतरा :
फेरी लगाकर सामान बेचने व कबाड़ खरीदने वाले लोग बाइक में ट्रॉली लगाकर जुगाड़ बना लेते हैं। उसमें क्षमता से अधिक सामान लाद लिया जाता है जो कई बार हादसे का कारण बनता है।
- लंबे सामान से बढ़ता है खतरा :
कई बार लोग लंबे पाइप व अन्य लंबे-भारी सामान खरीदते हैं। किराया बचाने के चक्कर में उसे छोटे वाहन पर रस्सी से बांध लिया जाता है। अधिक लंबाई व वजन के चलते वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है और पीछे चल रहे वाहन भी हादसे का शिकार हो जाते हैं।
- पीकअप के किनारे पर रखा डीजे : डीजे को अधिक प्रभावी व उपयोगी बनाने के लिए पीकअप में स्पीकर रखे जाते हैं। इसका चलन गत कुछ सालों से बढ़ा है लेकिन स्पीकर पीक के पीछले हिस्से में किनारे पर रखे जाते हैं। जिससे कई बार पीकअप का संतुलन बिगड़ने से हादसों का खतरा बना रहता है।
1500 रिफलेक्टर टेप वितरित व 67 से अधिक चालान
यातायात प्रभारी भगत सिंह ने बताया कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आरटीए व रेडक्रॉस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अब तक 1500 रिफलेक्टर टेप वितरित की गई है। वहीं लापरवाही करने वाले चालकों के चालान कर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोहरे व धुंध को लेकर चलाए गए अभियान के दौरान रिफलेक्टर टेप नहीं लगाने पर 57 चालान व ओवरलोडिंग के 10 से अधिक चालान किए गए हैं।
धुंध व कोहरे के दौरान भारी वाहनों में क्षमता से अधिक रोडी भरी होती है और दुपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार होते हैं। ओवरलोडिंग वाहनों पर प्रशासन की ओर से सख्त नियम धरातल पर लागू करने चाहिए। -हरीश सैनी, दुकानदार, बहरोड चौक
भारी वाहन क्षमता से अधिक सामान लादकर तेज रफ्तार से चलते हैं जिससे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा जाते हैं या सड़क किनारे पलट जाते हैं। इससे सड़क पर जाम भी लग जाता है। - इंद्रजीत, गांव ढाणी किरारोद
वर्जन :
सर्दियों में कोहरा व धुंध के दौरान दृश्यता कम हो जाती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। वाहन चालकों से अपील है कि कोहरे में वाहन की गति धीमी रखें, आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाए रखें, ओवरटेक व अचानक ब्रेक लगाने से बचें। फॉग लाइट का प्रयोग करें व वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जरूर लगवाएं। नशे में वाहन न चलाएं, हेलमेट-सीट बेल्ट लगाएं, ओवरलोडिंग न करें और हाईवे पर वाहन खड़ा न करें। ओवरलोडिंग व अन्य यातायात नियमों पर लापरवाही करने पर चालान कर जुर्माना लगाया जाएगा। -दीपक कुमार, पुलिस अधीक्षक, नारनौल।