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ट्रैक्टर-ट्रॉली व ट्रकों में रोड़ी, डस्ट और अन्य सामान क्षमता से अधिक भरकर रोड पर चलते है। चलती गाड़ियों से रोड़ी व पत्थर सड़क पर बिखर जाते हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक हादसों का शिकार होते हैं।ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। आगामी दिनों में कोहरे व धुंध बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई, तो ओवरलोडिंग वाहनों से हादसों की संभावना बनी हुई है।क्षमता से अधिक सामान लादने के बाद लोग उसी सामान के ऊपर खड़े हो जाते हैं। रास्ते में झूलते बिजली के तारों से छू जाने पर करंट लगने और नीचे गिरने से हादसे का खतरा बना रहता है।फेरी लगाकर सामान बेचने व कबाड़ खरीदने वाले लोग बाइक में ट्रॉली लगाकर जुगाड़ बना लेते हैं। उसमें क्षमता से अधिक सामान लाद लिया जाता है जो कई बार हादसे का कारण बनता है।कई बार लोग लंबे पाइप व अन्य लंबे-भारी सामान खरीदते हैं। किराया बचाने के चक्कर में उसे छोटे वाहन पर रस्सी से बांध लिया जाता है। अधिक लंबाई व वजन के चलते वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है और पीछे चल रहे वाहन भी हादसे का शिकार हो जाते हैं।यातायात प्रभारी भगत सिंह ने बताया कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आरटीए व रेडक्रॉस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अब तक 1500 रिफलेक्टर टेप वितरित की गई है। वहीं लापरवाही करने वाले चालकों के चालान कर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोहरे व धुंध को लेकर चलाए गए अभियान के दौरान रिफलेक्टर टेप नहीं लगाने पर 57 चालान व ओवरलोडिंग के 10 से अधिक चालान किए गए हैं।धुंध व कोहरे के दौरान भारी वाहनों में क्षमता से अधिक रोडी भरी होती है और दुपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार होते हैं। ओवरलोडिंग वाहनों पर प्रशासन की ओर से सख्त नियम धरातल पर लागू करने चाहिए। -हरीश सैनी, दुकानदार, बहरोड चौकभारी वाहन क्षमता से अधिक सामान लादकर तेज रफ्तार से चलते हैं जिससे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा जाते हैं या सड़क किनारे पलट जाते हैं। इससे सड़क पर जाम भी लग जाता है। - इंद्रजीत, गांव ढाणी किरारोदवर्जन :सर्दियों में कोहरा व धुंध के दौरान दृश्यता कम हो जाती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। वाहन चालकों से अपील है कि कोहरे में वाहन की गति धीमी रखें, आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाए रखें, ओवरटेक व अचानक ब्रेक लगाने से बचें। फॉग लाइट का प्रयोग करें व वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जरूर लगवाएं। नशे में वाहन न चलाएं, हेलमेट-सीट बेल्ट लगाएं, ओवरलोडिंग न करें और हाईवे पर वाहन खड़ा न करें। ओवरलोडिंग व अन्य यातायात नियमों पर लापरवाही करने पर चालान कर जुर्माना लगाया जाएगा। -दीपक कुमार, पुलिस अधीक्षक, नारनौल।